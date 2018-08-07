ООО Татгазселькомплект
Общая информация
ООО «Татгазселькомплект» занимается поставкой широкого спектра инженерного оборудования для систем водо-, газо-, электроснабжения, теплоизоляции, систем пожаротушения на рынок Татарстана и ближайших регионов.
Обществом создана сеть магазинов «Факел», открыты оптовые склады в Ижевске, Климовске (МО), Альметьевске.
«Татгазселькомплект» является официальным дилером и партнером более 20 заводов производителей как отечественного, так и импортного оборудования. Котельное оборудование Данко, Лемакс, Мимакс, Дон, Эван, Ariston, Vaillant, Electrolux, Protherm. Насосное оборудование Grundfos, Wilo, Saer и другие производители. Теплоизоляция Энергофлекс, Изолон.
При ООО «Татгазселькомплект» организована сервисная служба, осуществляющая пуско-наладку, гарантийный и постгарантийный ремонт реализуемого оборудования.
Генеральный директор — Владин Василий Васильевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420004, г Казань, ул. Горьковское шоссе, 30
- Телефон: (843) 215-47-57, 557-79-00
- Email: info@tgsk.ru
- Сайт: www.tgsk.ru
Дата последнего обновления: 07.08.2018