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ООО Татгазселькомплект

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ООО Татгазселькомплект

Общая информация

ООО «Татгазселькомплект» занимается поставкой широкого спектра инженерного оборудования для систем водо-, газо-, электроснабжения, теплоизоляции, систем пожаротушения на рынок Татарстана и ближайших регионов.

Обществом создана сеть магазинов «Факел», открыты оптовые склады в Ижевске, Климовске (МО), Альметьевске.

«Татгазселькомплект» является официальным дилером и партнером более 20 заводов производителей как отечественного, так и импортного оборудования. Котельное оборудование Данко, Лемакс, Мимакс, Дон, Эван, Ariston, Vaillant, Electrolux, Protherm. Насосное оборудование Grundfos, Wilo, Saer и другие производители. Теплоизоляция Энергофлекс, Изолон.

При ООО «Татгазселькомплект» организована сервисная служба, осуществляющая пуско-наладку, гарантийный и постгарантийный ремонт реализуемого оборудования.

Генеральный директор — Владин Василий Васильевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420004, г Казань, ул. Горьковское шоссе, 30
  • Телефон: (843) 215-47-57, 557-79-00
  • Email: info@tgsk.ru
  • Сайт: www.tgsk.ru

Дата последнего обновления: 07.08.2018

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