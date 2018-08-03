ООО Управляющая компания Татбурнефть

Общая информация

ООО «УК «Татбурнефть» — крупная инновационная компания, осуществляющая полный комплекс сервисных услуг по бурению и освоению скважин для нефтегазодобывающих компаний. Предприятие входит в список основных нефтесервисных компаний, оказывающих услуги по бурению скважин, боковых стволов, растворному и тампонажному сервисам в России (рейтинг Министерства торговли и промышленности РФ). Входит в холдинг «ТаграС».

Компания ведет свою историю с 28 апреля 1950 года, когда Постановлением Совета Министров СССР было организовано объединение «Татнефть», в составе которого созданы нефтедобывающие тресты «Бавлынефть», «Бугульманефть» и буровой трест «Татбурнефть», куда вошли конторы бурения № 1 и № 3, имея в своем составе тампонажные цеха, строительно-монтажный трест «Татнефтепромстрой», проектную контору «Татнефтепроект».

«Татбурнефть» обладает значительным опытом строительства скважин любой категории сложности, в том числе многозабойных, с горизонтальным стволом, парных горизонтальных скважин на месторождениях сверхвязкой нефти (битумов).







Строительство скважин любых категорий сложности.

Вышкомонтажные работы (полный сервис по монтажу и демонтажу буровых установок и бурового оборудования).

Подготовительные земляные работы (подготовка площадок для бурения).

Геонавигационное сопровождение процессов бурения (технологическое и телеметрическое сопровождение телесистемами APS Technology, Geolink с гидравлическим каналом связи и ЗТС-42ЭММ с электромагнитным каналом связи).

Тампонажный сервис (полный комплекс услуг по подбору рецептуры, доставке на скважину и закачке тампонажных растворов, технологическое сопровождение).

Изготовление и сопровождение буровых растворов (изготовление на специализированных стационарных растворных установках или в условиях буровой глинистых, ингибированных и высокоингибированных безглинистых полимерных буровых растворов, инженерное сопровождение в процессе бурения).

Аварийный сервис (инженерное и технологическое сопровождение операций по ликвидации аварий в процессе бурения, прокат и ремонт специализированного инструмента).

Супервайзинг (оказание услуг по инженерному и технологическому контролю и сопровождению процесса строительства скважин).

Для оказания качественных услуг по строительству скважин осуществляется программа модернизации имеющихся буровых установок (стационарных и мобильных), приобретаются новые станки, оснащенные современным буровым оборудованием. Производственные мощности ООО «УК «Татбурнефть» включают в себя более 70 единиц буровых установок, буровые насосы с частотно-регулируемым приводом и мощностью в 1000 кВт, системы верхнего привода (Canrig, NOV, Tesco, DTS, DTD, ПВГ), циркуляционные системы с 4-ступенчатыми системами очистки. Буровые установки оснащены системами видеорегистрации и датчиками контроля параметров бурения.

Директор – Назипов Ленар Лимович



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