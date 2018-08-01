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ООО СервисМонтажИнтеграция

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ООО СервисМонтажИнтеграция

Общая информация

ООО «СервисМонтажИнтеграция» — один из крупнейших производителей электрощитового оборудования, систем автоматизации и приводной техники в России.

«СервисМонтажИнтеграция» осуществляет все виды работ, связанных с автоматизацией технологических процессов, начиная от обследования объекта, проектирование, включая разработку программного обеспечения, изготовление, поставку, монтаж, пуско-наладку и сдачу «под ключ» программно-аппаратных комплексов АСУ ТП и АСУП самой высокой степени сложности. «СервисМонтажИнтеграция» имеет собственные производственные мощности, позволяющие производить до 2000 единиц продукции в год. У компании есть собственный цех металлоизделий, оснащенный новейшим оборудованием.

ООО «СервисМонтажИнтеграция» является официальным партнёром «SIEMENS». Компания имеет лицензию и сертификат, позволяющие производить и продавать распределительные установки SIVACON (8PT и S8) и SIMOPRIME.

Филиалы компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Саратове, Стерлитамаке, Ростове-на-Дону, Иркутске, Омске и Владивостоке.

Генеральный директор — Вильданов Загир Миннерахманович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420053, г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, 3
  • Телефон: (843) 234-46-33, 234-46-43
  • Email: office@smi.su
  • Сайт: www.smi.su

Дата последнего обновления: 01.08.2018

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