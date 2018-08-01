ООО СервисМонтажИнтеграция
Общая информация
ООО «СервисМонтажИнтеграция» — один из крупнейших производителей электрощитового оборудования, систем автоматизации и приводной техники в России.
«СервисМонтажИнтеграция» осуществляет все виды работ, связанных с автоматизацией технологических процессов, начиная от обследования объекта, проектирование, включая разработку программного обеспечения, изготовление, поставку, монтаж, пуско-наладку и сдачу «под ключ» программно-аппаратных комплексов АСУ ТП и АСУП самой высокой степени сложности. «СервисМонтажИнтеграция» имеет собственные производственные мощности, позволяющие производить до 2000 единиц продукции в год. У компании есть собственный цех металлоизделий, оснащенный новейшим оборудованием.
ООО «СервисМонтажИнтеграция» является официальным партнёром «SIEMENS». Компания имеет лицензию и сертификат, позволяющие производить и продавать распределительные установки SIVACON (8PT и S8) и SIMOPRIME.
Филиалы компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Саратове, Стерлитамаке, Ростове-на-Дону, Иркутске, Омске и Владивостоке.
Генеральный директор — Вильданов Загир Миннерахманович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420053, г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, 3
- Телефон: (843) 234-46-33, 234-46-43
- Email: office@smi.su
- Сайт: www.smi.su
Дата последнего обновления: 01.08.2018