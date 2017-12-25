АО СОГАЗ

Общая информация

Компания «СОГАЗ» была образована в 1993 году как Европейско-Азиатское страховое общество газовой промышленности(впоследствии переимнована в «СОГАЗ» — Страховое общество газовой промышленности). Основным учредителем выступил «Газпром» для защиты интересов своих предприятий требовалась своя страховая компания. В 2000-е годы компания вышла на корпоративный и розничный рынок.

В ноябре 2013 года СОГАЗ приобрел 98,91% акций страховой компании «Транснефть», в 2014 году АО «СОГАЗ» сообщило о приобретении 99,74% долей в уставном капитале ООО «СК «Алроса», а в декабре 2015 года АО «СОГАЗ» заключило договор купли-продажи акций АО «ЖАСО».В конце декабря 2016 года стало известно о завершении сделки по приобретению 100% голосующих акций АО СК «Регионгарант».

Акционеры: ООО «Аквила» (32,3%), ЗАО «Газпромбанк – управление активами» (19,04%), ОАО «Газпром – Газораспределение» (16,22%), АО «Кордекс» (12,50%), ООО «Акцепт» (12,47%), ПАО «Газпром»(3,77%), ООО «СОГАЗ-риэлти» (2,5%), АО «Газпромбанк»(1,20%).



Руководитель филиала в РТ — Камалетдинов Ильдар Иванович





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