СафПласт
Общая информация
«СафПласт» — крупнейший в России завод по производству сотовых и монолитных листов из поликарбоната, основанный в Казани в 2007 году и запустивший производство в 2008 году. Компания производит сотовые и монолитные листы из поликарбоната концерна Baer под собственным брендом Novattro по максимальному для России ассортиментному ряду, в том числе по индивидуальным требованиям, и из поликарбоната завода «КазаньОргСинтез» под брендом Actual! для сегмента экономичных полкарбонатных листов.
«СафПласт» — это также научно-производственный центр разработки инновационных решений в полимерной отрасли. Одна из наиболее успешных разработок – светоактивирующий биослой для поликарбоната Actual!Bio. Также компания является куратором инициативной группы разработки ГОСТа на сотовый поликарбонат (выпущен в 2016 год) и свода правил по проектированию.
В активе компании «СафПласт» — мощный производственно-складской комплекс с продуманной схемой технологических процессов и логистикой.
Генеральный директор — Евсеев Андрей Алексеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Высокая Гора
- Адрес: 420099, РТ, Высокогорский район, a/я 9 (для почты); трасса М-7, 806 км (2 км южнее д. Макаровка)
- Телефон: (843) 233-05-33
- Email: info@safplast.ru
- Сайт: www.safplast.ru
Дата последнего обновления: 01.08.2018