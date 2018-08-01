СафПласт

Общая информация

«СафПласт» — крупнейший в России завод по производству сотовых и монолитных листов из поликарбоната, основанный в Казани в 2007 году и запустивший производство в 2008 году. Компания производит сотовые и монолитные листы из поликарбоната концерна Baer под собственным брендом Novattro по максимальному для России ассортиментному ряду, в том числе по индивидуальным требованиям, и из поликарбоната завода «КазаньОргСинтез» под брендом Actual! для сегмента экономичных полкарбонатных листов.

«СафПласт» — это также научно-производственный центр разработки инновационных решений в полимерной отрасли. Одна из наиболее успешных разработок – светоактивирующий биослой для поликарбоната Actual!Bio. Также компания является куратором инициативной группы разработки ГОСТа на сотовый поликарбонат (выпущен в 2016 год) и свода правил по проектированию.

В активе компании «СафПласт» — мощный производственно-складской комплекс с продуманной схемой технологических процессов и логистикой.

Генеральный директор — Евсеев Андрей Алексеевич



Дата последнего обновления: