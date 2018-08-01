ООО Производственное объединение Татвторчермет

Общая информация

ООО «ПО «Татвторчермет» – предприятие по заготовке, переработке и отгрузке лома и отходов черных металлов. «Татвторчермет», является операционной компанией крупнейшей сети ломоперерабатывающих предприятий «Вторчермет» группы компаний НЛМК .

Объединение «Татвторчермет» было создано в 1999 году на базе двух участков. В настоящее время предприятие включает в себя 8 производственно-заготовительных участков: 2 — в Казани, 3 — в Набережных Челнах и по 1 в Заинске, Нижнекамске и Альметьевске.

Головные цеха ПО «Татвторчермет» расположены в промышленной зоне Татарстана, на территории с высокой металлоемкостью и высоким ломообразованием. В Набережных Челнах работают пресс-ножницы «Копекс», а в Казани установлены пресс-ножницы «Линдеманн».

Выпускаемая предприятием продукция – товарный лом – предназначена для плавки металлов и востребована многими металлургическими предприятиями РФ.

ООО «ПО Татвторчермет» располагает большим количеством единиц оборудования для переработки металлолома, специализированной автотехники и грузоподъемных механизмов. В наличии имеются: пресс-ножницы «Copex», пресс-ножницы «Lindemann», пресс-сминатели «Colmar-P5000R», пресс С-40, ломовозы, манипуляторы, погрузчики, автокраны, крановые весы.

Генеральный директор — Большебородов Александр Юрьевич



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