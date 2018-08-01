ЗАО Предприятие Кара Алтын

Общая информация

ЗАО «Предприятие Кара Алтын» разрабатывает 12 нефтяных месторождений РТ, добывает и реализует нефть. Деятельность компании охватывает весь производственно-технологический цикл нефтедобычи, начиная от бурения скважин и заканчивая подготовкой и транспортировкой нефти в трубопроводные магистрали.

Ежемесячно добываются 25 тысяч тонн нефти. В составе предприятия два цеха по добыче нефти, автотранспортный цех (65 единиц специализированной автотракторной техники), производственная база с ремонтным участком и складскими помещениями.

Генеральный директор — Насибуллин Марат Галимуллович



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