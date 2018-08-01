ЗАО Предприятие Кара Алтын
Общая информация
ЗАО «Предприятие Кара Алтын» разрабатывает 12 нефтяных месторождений РТ, добывает и реализует нефть. Деятельность компании охватывает весь производственно-технологический цикл нефтедобычи, начиная от бурения скважин и заканчивая подготовкой и транспортировкой нефти в трубопроводные магистрали.
Ежемесячно добываются 25 тысяч тонн нефти. В составе предприятия два цеха по добыче нефти, автотранспортный цех (65 единиц специализированной автотракторной техники), производственная база с ремонтным участком и складскими помещениями.
Генеральный директор — Насибуллин Марат Галимуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 48
- Телефон: (8553) 45-81-16, 45-80-99, 25-94-56
Дата последнего обновления: 01.08.2018