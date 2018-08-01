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ЗАО Предприятие Кара Алтын

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ЗАО Предприятие Кара Алтын

Общая информация

ЗАО «Предприятие Кара Алтын» разрабатывает 12 нефтяных месторождений РТ, добывает и реализует нефть. Деятельность компании охватывает весь производственно-технологический цикл нефтедобычи, начиная от бурения скважин и заканчивая подготовкой и транспортировкой нефти в трубопроводные магистрали.

Ежемесячно добываются 25 тысяч тонн нефти. В составе предприятия два цеха по добыче нефти, автотранспортный цех (65 единиц специализированной автотракторной техники), производственная база с ремонтным участком и складскими помещениями.

Генеральный директор — Насибуллин Марат Галимуллович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 48
  • Телефон: (8553) 45-81-16, 45-80-99, 25-94-56

Дата последнего обновления: 01.08.2018

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