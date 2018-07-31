ПолиТэр

Общая информация

ООО «ПолиТэр» работает на рынке поставок полимеров с 2004 года. Компания является одним из крупнейших трейдером ПАО «Казаньоргсинтез», реализует до 12 000 тонн полиэтилена в месяц. Организация широко представлена в таких сегментах рынка полимеров, как полиэтилен высокого и низкого давления, полиэтилентерефталат, линейный полиэтилен, поликарбонат, полипропилен, сэвилен и т.д. Помимо продукции ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «ПолиТэр» предлагает товары и других заводов-производителей, в том числе и зарубежных, чью продукцию поставляет под заказ: «Нижнекамскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Туркменбашинский Комплекс Нефтеперерабатывающих Заводов», «Шуртанский газохимический комплекс»и другие

География работы – 65 регионов России, выполняются поставки в страны ближнего зарубежья.



Склады располагаются в Казани (центральный склад), Санкт-Петербурге и Новосибирске, что позволяет заметно сократить время поставки полимерной продукции покупателю. На складах всегда есть значительные запасы полиэтилена в гранулах и другой полимерной продукции, что позволяет покрыть потребности заказчиков во время капитальных ремонтов и внеплановых остановок производства на заводах. Для удобства покупателей и сокращения времени отгрузки товара все склады были оборудованы паллетоупаковщиками.

Генеральный директор – Молочкин Сергей Александрович



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