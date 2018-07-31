ОАО Кукморский завод металлопосуды

Общая информация

ОАО «Кукморский завод металлопосуды» имеет 60-летний опыт производства металлической посуды и является одним из основных российских производителей, специализирующихся на производстве литой толстостенной алюминиевой посуды.

Истоки завода относятся к 1743 году. Первоначально он назывался медеплавильным, был основан купцом и заводчиком Семеном Еремеевым-Иноземцевым. Завод состоял из 5 медеплавильных печей. В конце XVIII века завод преобразовался в компанию. В начале XIX века здесь работало более 700 человек. После истощения рудников компания обанкротилась. Только в 1930 году завод занялся выработкой кованых телег, изготовлением металлической посуды и домашней утвари. В 1940 году организовано литейное производство. В 1940-45 годах завод производит телеги и сани для фронта. В 1950 году открывается производство алюминиевой посуды. В 1967 году завод получил название «Кукморский завод металлопосуды».



Сегодня ОАО «Кукморский завод металлопосуды» известно в России, странах СНГ, в ближнем и дальнем зарубежье. Создан продукт нового поколения под торговой маркой «KUKMARA». Выпускается более 400 наименований изделий.

Сырьём для производства посуды являются алюминиевые сплавы, имеющие сертификат качества и прошедшие контроль на радиационную безопасность. При комплектации посуды используются стеклянные крышки производства французской компании «АРК» и итальянская пластмассовая фурнитура. Продукция завода сертифицирована Госстандартом России. Все выпускаемые изделия штрихкодированы в соответствии с международной системой штрих-кодов ЕАН-13.

Выпускаемый ассортимент продукции:



— литая алюминиевая посуда

— посуда с антипригарным покрытием

— посуда с керамическим покрытием

— посуда с декоративным покрытием

— хлебные формы

— товары для туризма и отдыха

Генеральный директор — Загидуллин Азат Ясавиевич

Председатель совета директоров — Климов Владислав Викторович



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