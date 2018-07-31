ОАО Кукморский завод металлопосуды
Общая информация
ОАО «Кукморский завод металлопосуды» имеет 60-летний опыт производства металлической посуды и является одним из основных российских производителей, специализирующихся на производстве литой толстостенной алюминиевой посуды.
Истоки завода относятся к 1743 году. Первоначально он назывался медеплавильным, был основан купцом и заводчиком Семеном Еремеевым-Иноземцевым. Завод состоял из 5 медеплавильных печей. В конце XVIII века завод преобразовался в компанию. В начале XIX века здесь работало более 700 человек. После истощения рудников компания обанкротилась. Только в 1930 году завод занялся выработкой кованых телег, изготовлением металлической посуды и домашней утвари. В 1940 году организовано литейное производство. В 1940-45 годах завод производит телеги и сани для фронта. В 1950 году открывается производство алюминиевой посуды. В 1967 году завод получил название «Кукморский завод металлопосуды».
Сегодня ОАО «Кукморский завод металлопосуды» известно в России, странах СНГ, в ближнем и дальнем зарубежье. Создан продукт нового поколения под торговой маркой «KUKMARA». Выпускается более 400 наименований изделий.
Сырьём для производства посуды являются алюминиевые сплавы, имеющие сертификат качества и прошедшие контроль на радиационную безопасность. При комплектации посуды используются стеклянные крышки производства французской компании «АРК» и итальянская пластмассовая фурнитура. Продукция завода сертифицирована Госстандартом России. Все выпускаемые изделия штрихкодированы в соответствии с международной системой штрих-кодов ЕАН-13.
Выпускаемый ассортимент продукции:
— литая алюминиевая посуда
— посуда с антипригарным покрытием
— посуда с керамическим покрытием
— посуда с декоративным покрытием
— хлебные формы
— товары для туризма и отдыха
Генеральный директор — Загидуллин Азат Ясавиевич
Председатель совета директоров — Климов Владислав Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Кукмор
- Адрес: 422110, РТ, п. Кукмор, ул. Ленина, 154
- Телефон: (84364) 2-84-74
- Email: kzmp@mail.ru
- Сайт: kukmara.com
Дата последнего обновления: 31.07.2018