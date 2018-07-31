ООО КЭР-Инжиниринг

Общая информация

ООО «Комплексное энергоразвитие-Инжиниринг» создано в 2008 году путем слияния предприятий «КЭР-Автоматика», «ТатНИПИэнергопром», ИЦ «Энергопрогресс» и «КЭР-Наладка», входит в состав ООО «УК «КЭР-Холдинг». Основной профиль деятельности – комплексные инженерные услуги в энергетике и промышленности.

ООО «КЭР-Инжиниринг» – основное предприятие в группе «КЭР-Инжиниринг», имеющее филиальную структуру. Организационно ООО «КЭР-Инжиниринг» включает в себя головную организацию и 2 филиала:

Филиал «ТатНИПИэнергопром» (г. Казань) — проектно-изыскательские работы и услуги по инженерному сопровождению строительства.

Филиал «КЭР-Наладка» (г. Казань) — пуско-наладочные и режимно-наладочные испытания энергооборудования и экспертиза технических устройств.

Группа компаний «КЭР‑инжиринг» имеет собственную производственную базу, где расположены сборочные участки производимого оборудования, испытательные лаборатории, цеха сервисных и ремонтных служб.



«КЭР-Инжиниринг» имеет большой опыт по разработке и внедрению инженерных проектов в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья: Казахстане, Беларуси, Украине, Пакистане.

Компания имеет представительство в Москве.

Генеральный директор — Арапов Валерий Анатольевич



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