Список компаний

ООО Контакт-С

Строительство

Общая информация

ООО «Контакт-С» — строительная компания, предоставляющая услуги по строительству и ремонту объектов нефтяной, газовой промышленности и объектов гражданского строительства.

Компания специализируется на выполнении следующих видов работ:

  • Строительство и ремонт объектов жилищногражданского назначения для всех отраслей;
  • Строительство и ремонт стальных резервуаров объемом от 1000 до 50000 м3;
  • Строительство и капитальный ремонт магистральных трубопроводов;
  • Антикоррозийная обработка резервуаров и металлоконструкций;
  • Монтаж систем автоматики;
  • Монтаж систем ЭХЗ;
  • Монтаж электрооборудования;
  • Пусконаладочные работы электрооборудования и систем автоматики;
  • Разработка проектов производства работ.

Генеральный директор — Синкевич Виктор Васильевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лениногорск
  • Адрес: 423250, РТ, г. Лениногоск, ул. Белинского, 20
  • Телефон: (85595) 2-42-00
  • Email: info@kontact-s.ru
  • Сайт: www.kontact-s.ru

Дата последнего обновления: 31.07.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам