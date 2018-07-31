ООО Контакт-С
Общая информация
ООО «Контакт-С» — строительная компания, предоставляющая услуги по строительству и ремонту объектов нефтяной, газовой промышленности и объектов гражданского строительства.
Компания специализируется на выполнении следующих видов работ:
- Строительство и ремонт объектов жилищногражданского назначения для всех отраслей;
- Строительство и ремонт стальных резервуаров объемом от 1000 до 50000 м3;
- Строительство и капитальный ремонт магистральных трубопроводов;
- Антикоррозийная обработка резервуаров и металлоконструкций;
- Монтаж систем автоматики;
- Монтаж систем ЭХЗ;
- Монтаж электрооборудования;
- Пусконаладочные работы электрооборудования и систем автоматики;
- Разработка проектов производства работ.
Генеральный директор — Синкевич Виктор Васильевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: 423250, РТ, г. Лениногоск, ул. Белинского, 20
- Телефон: (85595) 2-42-00
- Email: info@kontact-s.ru
- Сайт: www.kontact-s.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018