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ООО Камский завод полимерных материалов

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Камский завод полимерных материалов (КЗПМ) представляет собой предприятие по производству полимерной продукции.

КЗПМ входит в «Ассоциацию переработчиков полимеров РТ». В рамках ассоциации компания нацелена на переработку полимерного сырья, производимого АО «Нижнекамскнефтехим» и АО «Казаньоргсинтез».

Основной продукцией КЗПМ является сырье для автомобильной, нефтехимической, строительной и упаковочной отраслей. Завод осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям: производство композиций и концентратов «Камлен» и «Карболен», а также — упаковочной, парниковой, термоусадочной, технической и многих других видов полимерных пленок.

Продукция:

  • Промышленная упаковка
  • Полимерные пленки
  • Компаунды
  • Упаковочные решения для отраслей

Объемы производства продукции: гранулированные композиции изготавливаются в количестве около 500 тонн в месяц, а пленки — 300 тонн в месяц.

Завод имеет производственную площадку в Казани.

Генеральный директор — Иванов Игорь Константинович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Заводская, 48Б
  • Телефон: (8555) 244-111
  • Email: mail@kzpm.com
  • Сайт: www.kzpm.com

Дата последнего обновления: 31.07.2018

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