ООО Камский завод полимерных материалов
Общая информация
Камский завод полимерных материалов (КЗПМ) представляет собой предприятие по производству полимерной продукции.
КЗПМ входит в «Ассоциацию переработчиков полимеров РТ». В рамках ассоциации компания нацелена на переработку полимерного сырья, производимого АО «Нижнекамскнефтехим» и АО «Казаньоргсинтез».
Основной продукцией КЗПМ является сырье для автомобильной, нефтехимической, строительной и упаковочной отраслей. Завод осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям: производство композиций и концентратов «Камлен» и «Карболен», а также — упаковочной, парниковой, термоусадочной, технической и многих других видов полимерных пленок.
Продукция:
- Промышленная упаковка
- Полимерные пленки
- Компаунды
- Упаковочные решения для отраслей
Объемы производства продукции: гранулированные композиции изготавливаются в количестве около 500 тонн в месяц, а пленки — 300 тонн в месяц.
Завод имеет производственную площадку в Казани.
Генеральный директор — Иванов Игорь Константинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Заводская, 48Б
- Телефон: (8555) 244-111
- Email: mail@kzpm.com
- Сайт: www.kzpm.com
Дата последнего обновления: 31.07.2018