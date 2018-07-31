ООО Камский завод полимерных материалов

Общая информация

Камский завод полимерных материалов (КЗПМ) представляет собой предприятие по производству полимерной продукции.

КЗПМ входит в «Ассоциацию переработчиков полимеров РТ». В рамках ассоциации компания нацелена на переработку полимерного сырья, производимого АО «Нижнекамскнефтехим» и АО «Казаньоргсинтез».

Основной продукцией КЗПМ является сырье для автомобильной, нефтехимической, строительной и упаковочной отраслей. Завод осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям: производство композиций и концентратов «Камлен» и «Карболен», а также — упаковочной, парниковой, термоусадочной, технической и многих других видов полимерных пленок.

Продукция:

Промышленная упаковка

Полимерные пленки

Компаунды

Упаковочные решения для отраслей

Объемы производства продукции: гранулированные композиции изготавливаются в количестве около 500 тонн в месяц, а пленки — 300 тонн в месяц.

Завод имеет производственную площадку в Казани.

Генеральный директор — Иванов Игорь Константинович



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