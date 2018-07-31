АО Казанский ювелирный завод Кулон
Общая информация
Казанский ювелирный завод «Кулон» – первый в Республике Татарстан крупный производитель ювелирных изделий с бриллиантами. Входит в строительно-производственный холдинг «Кулон».
Это самостоятельное, современное ювелирное производство, располагающееся на 1500 кв. метрах собственных площадей. Предприятие полного цикла производства: от эскиза до готовой продукции.
В производстве применяется золото, добытое на территории России. В изделиях оно может быть трех оттенков: красного, желтого и белого. А также камни российских производителей с чистотой от 2/2 до 4/5. На всех без исключения этапах — ручной труд и тщательная проверка ОТК.
Генеральный директор – Исмагилов Марат Ильдарович
Председатель совета директоров – Фахрутдинов Альберт Шамилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. А. Кутуя, 86
- Телефон: (843) 295-72-17, 295-65-90
- Email: promotion@culon.com
- Сайт: culon.com
Дата последнего обновления: 31.07.2018