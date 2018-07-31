АО Казанский ювелирный завод Кулон

Общая информация

Казанский ювелирный завод «Кулон» – первый в Республике Татарстан крупный производитель ювелирных изделий с бриллиантами. Входит в строительно-производственный холдинг «Кулон».

Это самостоятельное, современное ювелирное производство, располагающееся на 1500 кв. метрах собственных площадей. Предприятие полного цикла производства: от эскиза до готовой продукции.

В производстве применяется золото, добытое на территории России. В изделиях оно может быть трех оттенков: красного, желтого и белого. А также камни российских производителей с чистотой от 2/2 до 4/5. На всех без исключения этапах — ручной труд и тщательная проверка ОТК.

Генеральный директор – Исмагилов Марат Ильдарович

Председатель совета директоров – Фахрутдинов Альберт Шамилович



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