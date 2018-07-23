ООО Казанские стальные профили
Общая информация
ООО «Казанские стальные профили» являются одним из крупнейших переработчиков и поставщиков тонколистовой оцинкованной стали в Поволжье.
История компании начинается с февраля 1998 года на базе ООО «Униторг-Металл». С июня 2007 года «Казанские стальные профили» находятся в составе Российского союза поставщиков металлопродукции.
Компания имеет в своей базе собственные производственные площади, а так же высококачественное оборудование. В 2009 году состоялось открытие новой производственно-торговой базы в пос. Чебакса вблизи от федеральной трассы М-7 (820 км).
Кроме своей продукции ООО «Казанские Стальные Профили» предлагает своим потребителям оцинкованную сталь других производителей толщиной от 0,3 мм до 4,00 мм, а так же оцинкованную сталь с полимерным покрытием полиэстер, пурал, PVDF, Printech и другими.
Генеральный директор — Муллахматов Марат Наилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, РТ, г. Казань, ул. Магистральная, 21, а/я 94
- Телефон: (843) 241-03-01, 241-03-03 (многоканальный)
- Email: info@stalprof.ru
- Сайт: www.stalprof.ru
Дата последнего обновления: 23.07.2018