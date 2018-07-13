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АО Иделойл

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

АО «Иделойл» относится к малым независимым нефтяным компаниям.

«Иделойл» было создано 4 сентября 1997 года с целью освоения и разработки месторождения «Дачное», расположенного в юго-восточной части Татарстана. Здесь на территории общей площадью 103 квадратных километра находятся 38 мелких залежей нефти.

С 2006 года функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация — ООО «УК «Шешмаойл». Генеральным директором управляющей организации является Тахаутдинов Рустем Шафагатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 15
  • Телефон: (8553) 39-39-01
  • Email: ideloil@tatais.ru
  • Сайт: www.sheshmaoil.ru

Дата последнего обновления: 13.07.2018

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