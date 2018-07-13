АО Иделойл
Общая информация
АО «Иделойл» относится к малым независимым нефтяным компаниям.
«Иделойл» было создано 4 сентября 1997 года с целью освоения и разработки месторождения «Дачное», расположенного в юго-восточной части Татарстана. Здесь на территории общей площадью 103 квадратных километра находятся 38 мелких залежей нефти.
С 2006 года функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация — ООО «УК «Шешмаойл». Генеральным директором управляющей организации является Тахаутдинов Рустем Шафагатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 15
- Телефон: (8553) 39-39-01
- Email: ideloil@tatais.ru
- Сайт: www.sheshmaoil.ru
Дата последнего обновления: 13.07.2018