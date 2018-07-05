Список компаний

ООО Формула Здоровья

Медицина, Частные клиники
ООО Формула Здоровья Фото: prodoctorov.ru

Общая информация

Руководитель: Шишокина Ирина МихайловнаГод основания: 2006

Медицинский центр «Формула здоровья» города Казани оказывает платные услуги по лечению и диагностике широкого спектра заболеваний. Деятельность медицинского центра «Формула здоровья» лицензирована.

Услуги

На базе медицинского центра «Формула здоровья» предлагается помощь по следующим направлениям: гинекология, урология, проктология, хирургия, хирургия-флебология, терапевт, невролог, эндокринология, офтальмология, дерматовенеролог, гирудотерапия, отоларингология.

Ведется специализированные прием женщин (гинеколог-онколог, гинеколог-климактолог, предменструальный синдром, контрацепция, ведение беременности, маммология, интимная хирургия, видеокольпоскопия, гистероскопия, лабиопластика, дефлорация, удаление кондилом, лечение эрозии шейки матки), детей (детский хирург, детская гинекология, уролог, педиатрия). Проводится УЗИ с целью диагностики беременности, УЗИ молочных желез, УЗИ простаты и мошонки, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек, мочевого пузыря, надпочечников, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, гистеросальпингография, фетометрия с исследованием фетоплацентарного и маточного кровотока.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Вишневского, д. 49Б Казань, Вахитовский район
  • Телефон: +7(843)5-705-888
  • Сайт: https://formula-zd.ru/

Дата последнего обновления: 05.07.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам