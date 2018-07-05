ООО Формула Здоровья
Общая информация
Руководитель: Шишокина Ирина МихайловнаГод основания: 2006
Медицинский центр «Формула здоровья» города Казани оказывает платные услуги по лечению и диагностике широкого спектра заболеваний. Деятельность медицинского центра «Формула здоровья» лицензирована.
Услуги
На базе медицинского центра «Формула здоровья» предлагается помощь по следующим направлениям: гинекология, урология, проктология, хирургия, хирургия-флебология, терапевт, невролог, эндокринология, офтальмология, дерматовенеролог, гирудотерапия, отоларингология.
Ведется специализированные прием женщин (гинеколог-онколог, гинеколог-климактолог, предменструальный синдром, контрацепция, ведение беременности, маммология, интимная хирургия, видеокольпоскопия, гистероскопия, лабиопластика, дефлорация, удаление кондилом, лечение эрозии шейки матки), детей (детский хирург, детская гинекология, уролог, педиатрия). Проводится УЗИ с целью диагностики беременности, УЗИ молочных желез, УЗИ простаты и мошонки, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек, мочевого пузыря, надпочечников, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, гистеросальпингография, фетометрия с исследованием фетоплацентарного и маточного кровотока.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Вишневского, д. 49Б Казань, Вахитовский район
- Телефон: +7(843)5-705-888
- Сайт: https://formula-zd.ru/
Дата последнего обновления: 05.07.2018