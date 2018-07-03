ООО Агрофирма Кама

Общая информация

Производительность уникального семенного завода достигает 30 тонн семян в час при калибровке. В сутки завод способен перерабатывать более 600 тонн семян. На пашнях площадью 27 тыс. га Семенной завод выращивает технические, бобовые и зерновые культуры. Зерновые составляют 60% от общего объема выращиваемых культур – это ячмень, яровая и озимая пшеница.

Семенной завод производит оригинальные и элитные семена разных сортов сельскохозяйственных культур: пшеницы, ячменя, гороха, люпина, рапса, горчицы, люцерны, рыжика и других.

Предприятие имеет 3 линии приемки зерна по 80 тонн в час каждая. Одновременно завод может принимать 3 разных вида культур. Мощности по приемке – 2 600 тонн в сутки. Линии сортировки, калибровки и протравки. Предприятие имеет 4 погрузчика, мощность по отгрузке составляет 550 – 1000 тонн в сутки. Мощность хранения семенного материала зерновых культур составляет 40 тысяч тонн в год.

Семенной завод работает по уникальному принципу «завод – поле». Завод напрямую поставляет собственные, готовые к посеву семена на поля агрофирм холдинга «АГРОСИЛА». Таким образом, устраняется цепочка посредников, что позволяет значительно снизить затраты на логистику. При этом, работая по принципу «завод – поле», производитель гарантирует качество семян.

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