Национальный Центр Информатизации

Общая информация

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) — интегратор комплексных высокотехнологичных решений. Создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. Дочерняя компания Госкорпорации Ростех.

Компания создана в 2014 году. Главный офис расположен в Москве.

В декабре 2015 Национальный Центр Информатизации возглавил Константин Солодухин

В 2015 ГК «Ростех» на базе Национального Центра Информатизации создает единый Центр компетенций для разработки критически важных систем и приложений для органов власти и госкорпораций.

В апреле 2016 года Национальный Центр Информатизации объявил о приобретении 100% акций российского разработчика программных продуктов «БАРС Груп»

В 2017 году сделка была реструктурирована: в НЦИ было принято решение остаться миноритарным акционером «БАРС Груп» с пакетом 25%+1 акция. При этом у Ростеха в лице НЦИ, несмотря на миноритарный пакет, остается возможность блокировать ключевые решения, связанные с бизнес-процессами, приобретением или отчуждением любых активов «БАРС Груп»

Национальный Центр Информатизации является исполнителем государственных заказов на выполнение работ и оказание услуг в части развития и поддержки ключевых подсистем Единой Государственной Информационной Системы в сфере Здравоохранения (ЕГИСЗ). Система создает единое информационное пространство для обмена электронными медицинскими данными в масштабах страны[7].

В октябре 2016 года Национальный Центр Информатизации стал исполнителем работ по предоставлению услуг связи и ИТ для FIFA и ее внутренних групп пользователей на объектах ЧМ-2018 во всех 11 городах-организаторах турнира в рамках подготовки проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и предваряющих турнир мероприятий

Руководство

Солодухин Константин Юрьевич, генеральный директор

Гончарова Дина Александровна, заместитель генерального директора по экономике и финансам

Терещенко Павел Геннадьевич, заместитель генерального директора — директор проекта ЧМ

Пивень Ольга Игоревна, заместитель генерального директора по маркетингу

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