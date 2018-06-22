ПАО Зеленодольский фанерный завод

Общая информация

ПАО «Зеленодольский фанерный завод» является производителем и экспортером фанерной продукции в Российской Федерации, в основном классической и

водостойкой из березового шпона. На долю экспорта приходится около 70% поставок продукции от общего объема производства (в 2016 году доля экспорта

составила 66%). В 2016 году производственная программа ПАО «ЗФЗ» по валовому выпуску основного вида продукции выполнена в объеме 35,5 тыс.куб. м.

Производственная база позволяет изготавливать до 60 тыс. куб. м. Качество соответствует стандартам класса эмиссии Е1, что подтверждает сертификат соответствия по безопасности, выданный НП «Фантест» (г.Санкт-Петербург). Высокие физико-механические свойства и красивая текстура фанеры позволяют использовать ее во многих областях промышленности, в том числе для авиационной и для производства музыкальных инструментов.

Фанера выпускается различных сортов, максимальным прессовым размером 1525х1525, толщиной от 3 мм до 21 мм. Выполняются любые типоразмеры и раскрой из фанеры, детали сложной конфигурации, а также мебельные и другие заготовки.

Клиентами предприятия являются крупные фирмы России и СНГ, Англии, Австрии, США, Германии, Франции, Польши, Словении, Италии, Египта, Венгрии, Индии и др.

Генеральный директор – Егоров Эдуард Юрьевич

Председатель совета директоров – Когогин Александр Анатольевич



Дата последнего обновления: