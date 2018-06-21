ОАО Азык

Общая информация

АО «Азык» — сеть специализированных магазинов «Пестречинка» по торговле мясом птицы. Предприятие образовано в 1984 году на базе Московского райпищеторга.

ОАО «Азык» специализируется на реализации продукции птицеводческого блока ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». Реализация основной части новой продукции осуществляется через сеть магазинов «Пестречинка» под аналогичной торговой маркой.

В составе сети действуют магазины различных форматов, расположенные в Казани, Зеленодольске и городах Закамья. Кроме того, ОАО «Азык» сдает в аренду торговые площади одному из крупнейших российских ретейлеров — компании «Пятерочка».

Генеральный директор — Давлетшин Рустем Госманович

Председатель совета директоров — Нурхаметов Радим Ниязович

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