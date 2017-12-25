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ООО СГ МСК

Финансы, Страховые компании

Общая информация

ООО «СГ МСК» основано в 1993 году. В феврале 2010 года компании ОАО «Московская страховая компания» и Страховое ЗАО «МСК-Стандарт» были интегрированы в ОАО «Страховая группа МСК». В апреле 2011 года к «Страховой группе МСК» присоединилась «Страховая группа «Спасские ворота».

Объединенная компания ОАО «СГ МСК» взяла на себя обязательства перед партнерами «Московской страховой компании», «МСК-Стандарт», а с апреля 2011 года и «Страховой группы «Спасские ворота».

Сегодня компания фокусирует развитие бизнеса в 5 основных субъектах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в республике Татарстан.

Руководитель казанского филиала

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Щапова, д. 26
  • Телефон: (843) 267-60-70
  • Email: kzn@sgmsk.ru
  • Сайт: www.sgmsk.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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