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АО Форт Диалог

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АО Форт Диалог

Общая информация

Сферы деятельности компании: проектирование, монтаж и наладка сетевой и коммуникационной инфраструктуры информационных систем предприятий и учреждений; проектирование и создание инженерных систем зданий и сооружений; построение центров обработки данных; построение систем технической безопасности; построение систем информационной безопасности; консалтинговые услуги в области информационных технологий и организации управленческих процессов; внедрение систем автоматизации процессов подготовки производства (САПР, PDM/PLM); комплексные поставки компьютеров и оргтехники; сервисное обслуживание технических и программных средств.

Направления деятельности:

  • АСУ ТП
  • Комплексные поставки оборудования
  • Проектирование и строительство инфраструктурных решений:
  • систем информационной и технической безопасности
  • телекоммуникационных сетей передачи данных и связи
  • центров обработки данных
  • Сервисное обслуживание

Центральный офис располагается в Уфе.

Филиалы: Набережные Челны, Йошкар-Ола, Чебоксары, Москва. Представительства: Казань, Салават.

Генеральный директор АО «Форт Диалог» — Полетаев Кирилл Владимирович

Председатель совета директоров АО «Форт Диалог» — Нитенко Владимир Борисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, г. Набережные Челны, пр. Московский, 140 (филиал АО)
  • Телефон: (8552) 35-83-87, 38-39-62
  • Email: office.nch@fortdialog.ru
  • Сайт: www.fortdialog.ru

Дата последнего обновления: 19.06.2018

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