АО Форт Диалог
Общая информация
Сферы деятельности компании: проектирование, монтаж и наладка сетевой и коммуникационной инфраструктуры информационных систем предприятий и учреждений; проектирование и создание инженерных систем зданий и сооружений; построение центров обработки данных; построение систем технической безопасности; построение систем информационной безопасности; консалтинговые услуги в области информационных технологий и организации управленческих процессов; внедрение систем автоматизации процессов подготовки производства (САПР, PDM/PLM); комплексные поставки компьютеров и оргтехники; сервисное обслуживание технических и программных средств.
Направления деятельности:
- АСУ ТП
- Комплексные поставки оборудования
- Проектирование и строительство инфраструктурных решений:
- систем информационной и технической безопасности
- телекоммуникационных сетей передачи данных и связи
- центров обработки данных
- Сервисное обслуживание
Центральный офис располагается в Уфе.
Филиалы: Набережные Челны, Йошкар-Ола, Чебоксары, Москва. Представительства: Казань, Салават.
Генеральный директор АО «Форт Диалог» — Полетаев Кирилл Владимирович
Председатель совета директоров АО «Форт Диалог» — Нитенко Владимир Борисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, г. Набережные Челны, пр. Московский, 140 (филиал АО)
- Телефон: (8552) 35-83-87, 38-39-62
- Email: office.nch@fortdialog.ru
- Сайт: www.fortdialog.ru
Дата последнего обновления: 19.06.2018