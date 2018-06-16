ГК FIX
Общая информация
Группа компаний FIX основана в 2006 году в Казани. На ИТ-рынке прошли развитие от стартапа по привлечению трафика до холдинга с международными проектами.
Cпециализируется на создании проектов электронной и мобильной коммерции, добыче интернет-трафика, разработке высоконагруженных систем, информатизации муниципального и государственного сектора.
Партнерами группы компаний FIX являются Mail.Ru Group, Aliexpress, Google. Среди известных проектов — система «Открытый город», партнерская программа и кешбек-сервис ePN.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. Тельмана, 24
- Телефон: (843) 200 95 24
- Email: mail@fix.ru
- Сайт: http://www.fix.ru/
Дата последнего обновления: 16.06.2018