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ГК FIX

IT-компании
ГК FIX

Общая информация

Группа компаний FIX основана в 2006 году в Казани. На ИТ-рынке прошли развитие от стартапа по привлечению трафика до холдинга с международными проектами.

Cпециализируется на создании проектов электронной и мобильной коммерции, добыче интернет-трафика, разработке высоконагруженных систем, информатизации муниципального и государственного сектора.

Партнерами группы компаний FIX являются Mail.Ru Group, Aliexpress, Google. Среди известных проектов — система «Открытый город», партнерская программа и кешбек-сервис ePN.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, ул. Тельмана, 24
  • Телефон: (843) 200 95 24
  • Email: mail@fix.ru
  • Сайт: http://www.fix.ru/

Дата последнего обновления: 16.06.2018

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