Стартобаза
Общая информация
Стартобаза — управляющий партнер, оказывающий активную поддержку стартап проектам в сфере информационных технологий. Стартобаза помогает IT-проектам на стадии seed и preseed вырастить востребованный, быстроразвивающийся бизнес, а именно: сформировать свою команду, стратегию, продумать бизнес-модель, развить партнерскую сеть, найти и наладить эффективный диалог с инвесторами, а также получить необходимое финансирование для развития проекта и его дальнейшего выхода на рынок.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, Петербургская, 52 Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
- Телефон: (843) 524-72-22
- Email: sb@startobaza.ru
- Сайт: www.startobaza.ru
Дата последнего обновления: 16.06.2018