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Стартобаза

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Стартобаза

Общая информация

Стартобаза — управляющий партнер, оказывающий активную поддержку стартап проектам в сфере информационных технологий. Стартобаза помогает IT-проектам на стадии seed и preseed вырастить востребованный, быстроразвивающийся бизнес, а именно: сформировать свою команду, стратегию, продумать бизнес-модель, развить партнерскую сеть, найти и наладить эффективный диалог с инвесторами, а также получить необходимое финансирование для развития проекта и его дальнейшего выхода на рынок.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, Петербургская, 52 Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
  • Телефон: (843) 524-72-22
  • Email: sb@startobaza.ru
  • Сайт: www.startobaza.ru

Дата последнего обновления: 16.06.2018

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