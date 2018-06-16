Стартобаза

Общая информация

Стартобаза — управляющий партнер, оказывающий активную поддержку стартап проектам в сфере информационных технологий. Стартобаза помогает IT-проектам на стадии seed и preseed вырастить востребованный, быстроразвивающийся бизнес, а именно: сформировать свою команду, стратегию, продумать бизнес-модель, развить партнерскую сеть, найти и наладить эффективный диалог с инвесторами, а также получить необходимое финансирование для развития проекта и его дальнейшего выхода на рынок.

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