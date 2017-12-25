ЗАО МАКС
Общая информация
Страховая группа «МАКС» создана в 1992 году. Компания осуществляет деятельность по всем основным видам добровольного и обязательного страхования. Приоритетными направлениями являются автострахование (КАСКО и ОСАГО), добровольное медицинское страхование, а также страхование имущества физических и юридических лиц. Розничное направление бизнеса ЗАО «МАКС» стало развивать в начале 2000 годов. В 2007 году в страховой группе начала свою деятельность компания «МАКС-Жизнь», основным направлением которой стало страхование жизни.
Акционеры: ООО Фирма «Полимет» (21,15%), ООО «Кроннер» (20,71%), ООО «Антек» (19,97%), ООО «Техатомпром» (10,71%).
Руководитель казанского филиала — Имамов Марсель Мукатдисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Некрасова, 21
- Телефон: (843) 238-80-05
- Email: info@makc.ru
- Сайт: www.makc.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017