ЗАО МАКС

Общая информация

Страховая группа «МАКС» создана в 1992 году. Компания осуществляет деятельность по всем основным видам добровольного и обязательного страхования. Приоритетными направлениями являются автострахование (КАСКО и ОСАГО), добровольное медицинское страхование, а также страхование имущества физических и юридических лиц. Розничное направление бизнеса ЗАО «МАКС» стало развивать в начале 2000 годов. В 2007 году в страховой группе начала свою деятельность компания «МАКС-Жизнь», основным направлением которой стало страхование жизни.

Акционеры: ООО Фирма «Полимет» (21,15%), ООО «Кроннер» (20,71%), ООО «Антек» (19,97%), ООО «Техатомпром» (10,71%).



Руководитель казанского филиала — Имамов Марсель Мукатдисович

Дата последнего обновления: