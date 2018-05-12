Фабрика красок Lakko

Общая информация

Фабрика красок «Lakko» (ИП Сафаров А.Р.) – компания с более чем 20-тилетним опытом работы в области разработок и внедрения лакокрасочной продукции различного назначения.

Компания по производству красок под началом братьев Сафаровых была создана 1986г и носила название «Нурия». В ассортименте маленькой производственной фирмы с трудом набиралась пара десятков наименований лакокрасочной продукции, имевшей на то время большой спрос на рынке.

К началу 2000-х компания набирает свои обороты, чему способствует и сложившийся к этому времени более квалифицированный штат сотрудников и постоянные поиски и исследования руководителей. Теперь, в начале 00-вых, компания носит название ТМ «Добрый Хозяин». Бренд узнаваем не только на территории Татарстана, краски под этим брендом активно применяют в масштабном градостроении и в соседних регионах Республики.

2007г – компания с более чем 10-м опытом работы, зарекомендовала себя на рынке ЛКМ, как серьезный производитель и надежный партнер. Ассортимент продукции включает в себя все категории лакокрасочных материалов для потребителей, профессионалов и промышленности: краски, лаки, грунтовки, шпаклевки, текстурные покрытия для защиты древесины, финишные декоративные материалы для дерева и минеральных оснований и др. Перечень продукции насчитывает несколько сотен наименований. Компания принимает решение поменять название бренда на более лаконичное и строгое название – Фабрика красок «Lakko» (лакокраска).

Фабрика красок за период с 2001г по сегодняшний день участвовала во многих специализированных выставках, на которых награждалась дипломами в различных номинациях. Достигнутые небольшим коллективом стабильные положительные результаты работы предприятия, высокое качество выпускаемой продукции и уверенность в своих возможностях, позволили компании «Lakko» стать соискателем премии Правительства Республики Татарстан за качество.

Предприятие за успехи в области качества награждено грамотой Правительства Республики Татарстан в 2010 году.

Наша продукция используется на двух объектах, включенных в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО – Казанский Кремль и Болгарский историко-археологический комплекс в Спасском р-не РТ и остров-град Свияжск. Разработаны и запущены в производство краски на силиконовой основе для реставрационных и ответственных работ.

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