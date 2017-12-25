ООО СК ВТБ Страхование
Общая информация
Компания работает с 2000 года и входит в международную финансовую группу ВТБ. Среди клиентов компании – предприятия оборонно-промышленного комплекса, водного и воздушного транспорта, деревообрабатывающей, угольной, химической промышленности, энергетического машиностроения, строительства, сферы финансов, торговли, энергетики и др. Казанский филиал был образован в 2003 году.
Акционеры: ПАО Банк ВТБ (100%)
Руководитель в Казани: Сафин Марат Рушанович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Хади Такташ, д. 1
- Телефон: (843) 278-19-19
- Email: kazan@vtbins.ru
- Сайт: www.vtbins.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017