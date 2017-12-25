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ООО СК ВТБ Страхование

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Общая информация

Компания работает с 2000 года и входит в международную финансовую группу ВТБ. Среди клиентов компании – предприятия оборонно-промышленного комплекса, водного и воздушного транспорта, деревообрабатывающей, угольной, химической промышленности, энергетического машиностроения, строительства, сферы финансов, торговли, энергетики и др. Казанский филиал был образован в 2003 году.

Акционеры: ПАО Банк ВТБ (100%)

Руководитель в Казани: Сафин Марат Рушанович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Хади Такташ, д. 1
  • Телефон: (843) 278-19-19
  • Email: kazan@vtbins.ru
  • Сайт: www.vtbins.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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