ООО СК Альянс Жизнь

Общая информация

«Allianz Жизнь» была создана в 2003 году как компания «Жизнь». В 2004 году компанию выкупил один из крупнейших страховых компаний РОСНО, переименовав компанию в «Allianz РОСНО Жизнь». Основной деятельностью новой компании стало накопительное страхование жизни. В марте 2013 года наименование Allianz РОСНО Жизнь изменилось на Allianz Жизнь.

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