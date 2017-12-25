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ООО Антика

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Компания «Антика» работает на строительном рынке начиная с 1997 года. Организация разрабатывает и строит эксклюзивное элитное жильё, а также занимается реставрацией культурных объектов («Казанский Кремль», Благовещенский собор, Фасады временной резиденции Президента РТ, комплекс «Пушечный двор»).


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Касаткина,11
  • Телефон: (843)526-53-45
  • Email: info@antica.co
  • Сайт: www.antica.co

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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