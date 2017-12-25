ООО Антика
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Компания «Антика» работает на строительном рынке начиная с 1997 года. Организация разрабатывает и строит эксклюзивное элитное жильё, а также занимается реставрацией культурных объектов («Казанский Кремль», Благовещенский собор, Фасады временной резиденции Президента РТ, комплекс «Пушечный двор»).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Касаткина,11
- Телефон: (843)526-53-45
- Email: info@antica.co
- Сайт: www.antica.co
Дата последнего обновления: 25.12.2017