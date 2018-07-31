ПАО КПП Авиамотор

Общая информация

ОАО КПП «Авиамотор» является правопреемником Казанского проектного бюро машиностроения (КПБМ), созданного 22 апреля 1966 года, которое занималось внедрением в серийное производство, доводкой по надежности и ресурсу двигателей семейства НК для самолетов ИЛ-62, Ту-154 и Ил-86. Параллельно с авиационной тематикой предприятие занимается доводкой газотурбинных двигателей для приводов газоперекачивающих агрегатов, предназначенных для установки на магистральных газопроводах и энергоустановках.

В состав ОАО КПП «Авиамотор» входит конструкторское бюро, современная лабораторная база, испытательные стенды, механические и сборочные цеха.

Предприятие осуществляет авторский надзор за изготовлением, ремонтом и эксплуатацией двигателей НК, разрабатывает и внедряет методы и средства контроля, специальные манипуляторы для осмотра и диагностики неисправностей двигателей, а также методики оценки технического состояния двигателей, в том числе по измеренным в эксплуатации параметрам, что обеспечивает безопасность полетов и эксплуатацию по техническому состоянию.

Также предприятие выполняет работы по конвертированию авиационных двигателей для применения в качестве: силовых установок морских экранопланов, приводов газоперекачивающих агрегатов, установок для очистки поверхности летательных аппаратов и взлетно-посадочных полос аэродромов от льда и снега, наземных установок для проветривания глубоких карьерных выработок.

Руководитель — Шелепов Сергей Борисович

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