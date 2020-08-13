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ООО Уруссинский химический завод

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Общая информация

ООО «Уруссинский химический завод» считается одним из основных производителей химических реагентов для нефтедобывающей промышленности.

Направление деятельности завода — производство высококачественных химических реагентов, повышающие эффективность технологии добычи нефти и защиты нефтепромыслового оборудования.

Завод выпускает более 45 наименований химических реагентов для нефтедобывающих компаний.

Руководитель — Лукин Николай Валерьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423950, РТ, Ютазинский район, пгт. Уруссу, пер. Химиков, 7
  • Телефон: (85593) 4-95-00
  • Email: zaouhz@mail.ru
  • Сайт: www.zaouhz.net

Дата последнего обновления: 13.08.2020


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