ООО Уруссинский химический завод
Общая информация
ООО «Уруссинский химический завод» считается одним из основных производителей химических реагентов для нефтедобывающей промышленности.
Направление деятельности завода — производство высококачественных химических реагентов, повышающие эффективность технологии добычи нефти и защиты нефтепромыслового оборудования.
Завод выпускает более 45 наименований химических реагентов для нефтедобывающих компаний.
Руководитель — Лукин Николай Валерьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423950, РТ, Ютазинский район, пгт. Уруссу, пер. Химиков, 7
- Телефон: (85593) 4-95-00
- Email: zaouhz@mail.ru
- Сайт: www.zaouhz.net
Дата последнего обновления: 13.08.2020