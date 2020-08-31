ООО Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл
Общая информация
ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» — завод, являющийся первым и единственным в России, по производству широкого спектра синтетических масел на полиальфаолефиновой основе собственного производства по новейшей уникальной технологии, разработанной Институтом проблем химической физики РАН.
Завод обеспечивает полный технологический цикл, от создания отечественных базовых полиальфаолефиновых масел до выпуска экологически чистых смазочных материалов различного назначения.
«Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» создано ОАО «Татнефть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».
05.03.2018 — юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Конкурсный управляющий — Миллер Артур Артурович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423574, РТ, г. Нижнекамск, Промзона-2, а/я 60
- Телефон: (8555) 47-13-24
- Email: tatoil2@mail.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2020