ООО Тантал Сервис
Общая информация
ООО «Тантал Сервис» основано в 2002 году. Компания занимается оптовой торговлей химической промышленности, таких продуктов как: (эмульсол ЭКС-А ,СМОС-В1, а также моторные, гидравлические, индустриальные масла; консистентные смазки.
Руководитель — Жугар Константин Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, а/я 193
- Телефон: (843) 273-92-63
- Email: tantal@ecopharm.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020