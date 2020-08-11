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ООО Тантал Сервис

Промышленность

Общая информация

ООО «Тантал Сервис» основано в 2002 году. Компания занимается оптовой торговлей химической промышленности, таких продуктов как: (эмульсол ЭКС-А ,СМОС-В1, а также моторные, гидравлические, индустриальные масла; консистентные смазки.

Руководитель — Жугар Константин Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, а/я 193
  • Телефон: (843) 273-92-63
  • Email: tantal@ecopharm.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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