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ООО Гранта

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

ООО «Гранта» было образовано в 2005 г. Компания занимается реализацией продуктов нефтехимии и нефтепереработки.

ООО «Гранта» сотрудничает с такими производителями, как: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамский НПЗ», ПАО «Казаньогргсинтез», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Нижнекамскшина».

Руководитель — Шарипов Айдар Рашитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423810, РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, 5-й проезд
  • Телефон: (8552) 53-47-97
  • Email: granta63@mail.ru
  • Сайт: www.granta.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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