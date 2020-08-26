ООО Гранта
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
ООО «Гранта» было образовано в 2005 г. Компания занимается реализацией продуктов нефтехимии и нефтепереработки.
ООО «Гранта» сотрудничает с такими производителями, как: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамский НПЗ», ПАО «Казаньогргсинтез», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Нижнекамскшина».
Руководитель — Шарипов Айдар Рашитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423810, РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, 5-й проезд
- Телефон: (8552) 53-47-97
- Email: granta63@mail.ru
- Сайт: www.granta.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020