ЗАО Инвестиционно-холдинговая компания Татгазинвест
Общая информация
ЗАО «ИХК «Татгазинвест» создано как подразделение ЗАО «Татгазинвест» для газификации промышленных и социальных объектов РТ по программе ОАО «Газпром». Основная деятельность — строительство инженерных сетей, газификация и капитальный ремонт трубопроводов, диагностика и дефектоскопия сосудов и трубопроводов, производство бетонных утяжелителей.
С 2004 года ЗАО ИХК «Татгазинвест» производит работы по капитальному ремонту магистральных трубопроводов.
Предприятие располагает лабораторией контроля и технического диагностирования, которая создана в целях контроля качества строящихся трубопроводов, а также потенциально опасных производственных объектов.
Генеральный директор — Ганиев Марсель Мансурович
Председатель совета директоров – Сахапов Рашит Лукманович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Высокая Гора
- Адрес: 422701, РТ, Высокогорский район, с Высокая гора, ул. Большая Красная, 1а
- Телефон: (843) 235-07-00
- Email: reception@ihktgi.ru
- Сайт: www.ihktgi.ru
Дата последнего обновления: 19.07.2018