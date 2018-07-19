ЗАО Инвестиционно-холдинговая компания Татгазинвест

Общая информация

ЗАО «ИХК «Татгазинвест» создано как подразделение ЗАО «Татгазинвест» для газификации промышленных и социальных объектов РТ по программе ОАО «Газпром». Основная деятельность — строительство инженерных сетей, газификация и капитальный ремонт трубопроводов, диагностика и дефектоскопия сосудов и трубопроводов, производство бетонных утяжелителей.

С 2004 года ЗАО ИХК «Татгазинвест» производит работы по капитальному ремонту магистральных трубопроводов.

Предприятие располагает лабораторией контроля и технического диагностирования, которая создана в целях контроля качества строящихся трубопроводов, а также потенциально опасных производственных объектов.

Генеральный директор — Ганиев Марсель Мансурович

Председатель совета директоров – Сахапов Рашит Лукманович

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