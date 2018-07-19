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ЗАО Инвестиционно-холдинговая компания Татгазинвест

Промышленность
ЗАО Инвестиционно-холдинговая компания Татгазинвест

Общая информация

ЗАО «ИХК «Татгазинвест» создано как подразделение ЗАО «Татгазинвест» для газификации промышленных и социальных объектов РТ по программе ОАО «Газпром». Основная деятельность — строительство инженерных сетей, газификация и капитальный ремонт трубопроводов, диагностика и дефектоскопия сосудов и трубопроводов, производство бетонных утяжелителей.

С 2004 года ЗАО ИХК «Татгазинвест» производит работы по капитальному ремонту магистральных трубопроводов.

Предприятие располагает лабораторией контроля и технического диагностирования, которая создана в целях контроля качества строящихся трубопроводов, а также потенциально опасных производственных объектов.

Генеральный директор — Ганиев Марсель Мансурович
Председатель совета директоров – Сахапов Рашит Лукманович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Высокая Гора
  • Адрес: 422701, РТ, Высокогорский район, с Высокая гора, ул. Большая Красная, 1а
  • Телефон: (843) 235-07-00
  • Email: reception@ihktgi.ru
  • Сайт: www.ihktgi.ru

Дата последнего обновления: 19.07.2018

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