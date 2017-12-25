ООО Сити-Строй
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Компания начала свою работу в 2001 году, занимается постройкой коммерческой и жилой недвижимости в Казани. В состав дольщиков «Сити Строй» входят такие крупные организации, как: ОАО «АкБарс Банк», Профсоюзы РТ, ОАО «Нэфис Косметикс», «Комсомольская правда» и др.
Руководитель: Дудинов Валерий Евгеньевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Тихомирного, 19
- Телефон: (843) 207-09-37
- Email: sales@siti-stroi.ru
- Сайт: www.siti-stroi.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017