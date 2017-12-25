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ООО Сити-Строй

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Компания начала свою работу в 2001 году, занимается постройкой коммерческой и жилой недвижимости в Казани. В состав дольщиков «Сити Строй» входят такие крупные организации, как: ОАО «АкБарс Банк», Профсоюзы РТ, ОАО «Нэфис Косметикс», «Комсомольская правда» и др.

Руководитель: Дудинов Валерий Евгеньевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Тихомирного, 19
  • Телефон: (843) 207-09-37
  • Email: sales@siti-stroi.ru
  • Сайт: www.siti-stroi.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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