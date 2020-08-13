ООО САВАБ Плюс
Общая информация
Компания «Саваб Плюс» основана в 1998 года. Является официальным дистрибьютором финской марки масел «Teboil», официальным дилером компании «Эковент», официальным представителем «Хенгст» , а также — представителями Волгоградского Завода «ХОБЭКС».
Руководитель — Панфилов Владимир Михайлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, РТ, г. Казань, ул. Рахимова, 57.
- Телефон: (843) 516-82-26
- Email: info@savab.ru
- Сайт: savab.ru/index.php/home
Дата последнего обновления: 13.08.2020