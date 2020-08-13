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ООО САВАБ Плюс

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Общая информация

Компания «Саваб Плюс» основана в 1998 года. Является официальным дистрибьютором финской марки масел «Teboil», официальным дилером компании «Эковент», официальным представителем «Хенгст» , а также — представителями Волгоградского Завода «ХОБЭКС».

Руководитель — Панфилов Владимир Михайлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, РТ, г. Казань, ул. Рахимова, 57.
  • Телефон: (843) 516-82-26
  • Email: info@savab.ru
  • Сайт: savab.ru/index.php/home

Дата последнего обновления: 13.08.2020


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