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ЭПУ Нурлатгаз

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Общая информация

Газовое хозяйство «Нурлатгаз» было основано в 1969 году как участок ЭПУ «Лениногорскгаз», а с 1997 года было образовано самостоятельное ЭПУ «Нурлатгаз».

Предприятие оказывает услуги газификации промышленным и коммунально-бытовых предприятиям,а также населению.

Руководитель — Кузнецов Вячеслав Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: 423040, ул. Гиматдинова, 158
  • Телефон: (84345) 2-14-03
  • Email: nurlatgaz@tattg.gazprom.ru
  • Сайт: https://kazan-tr.gazprom.ru/about/branch/ehpu-nurlatgaz/

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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