ЭПУ Нурлатгаз
Общая информация
Газовое хозяйство «Нурлатгаз» было основано в 1969 году как участок ЭПУ «Лениногорскгаз», а с 1997 года было образовано самостоятельное ЭПУ «Нурлатгаз».
Предприятие оказывает услуги газификации промышленным и коммунально-бытовых предприятиям,а также населению.
Руководитель — Кузнецов Вячеслав Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, ул. Гиматдинова, 158
- Телефон: (84345) 2-14-03
- Email: nurlatgaz@tattg.gazprom.ru
- Сайт: https://kazan-tr.gazprom.ru/about/branch/ehpu-nurlatgaz/
Дата последнего обновления: 26.08.2020