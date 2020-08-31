ОАО Нурлатнефтепродукт
Общая информация
Филиал «Нурлатнефтепродукт» специализировался на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива, наливных и фасованных масел, автохимии.
ОАО «Нурлатнефтепродукт» входил в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт».
13.10.2005 г. — юридическое лицо прекратило деятельность путем реорганизации в форме
присоединения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423000, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 114
- Телефон: (84345) 2-02-77
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2020