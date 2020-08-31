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ОАО Нурлатнефтепродукт

Промышленность

Общая информация

Филиал «Нурлатнефтепродукт» специализировался на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива, наливных и фасованных масел, автохимии.

ОАО «Нурлатнефтепродукт» входил в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт».

13.10.2005 г. — юридическое лицо прекратило деятельность путем реорганизации в форме
присоединения.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: 423000, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 114
  • Телефон: (84345) 2-02-77
  • Сайт: www.tatnp.ru

Дата последнего обновления: 31.08.2020


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