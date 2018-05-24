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ООО Торговый дом Кама

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Общая информация

ООО «Торговый дом «Кама», основано в 1999 году, генеральный дистрибьютор продукции шинного бизнеса ПАО «Татнефть». Основная задача компании — оптовая реализация шин, годовой объем производства которых составляет 13 миллионов шин в год.

Кроме того, торговый дом «Кама» :

  • Формирует ассортимент шинной продукции на основе исследований рынка.
  • Организует товародвижение от производителя до потребителя.
  • Осуществляет рекламную поддержку шин брендов VIATTI, ЦМК шин КАМА.

Руководитель — и.о. исполнительного директора Горбачев Илья Геннадьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423580 г.Нижнекамск, промзона, корпус 84
  • Телефон: (8555) 24-10-00
  • Email: info@td-kama.com
  • Сайт: www.td-kama.com

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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