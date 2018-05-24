ООО Торговый дом Кама
Общая информация
ООО «Торговый дом «Кама», основано в 1999 году, генеральный дистрибьютор продукции шинного бизнеса ПАО «Татнефть». Основная задача компании — оптовая реализация шин, годовой объем производства которых составляет 13 миллионов шин в год.
Кроме того, торговый дом «Кама» :
- Формирует ассортимент шинной продукции на основе исследований рынка.
- Организует товародвижение от производителя до потребителя.
- Осуществляет рекламную поддержку шин брендов VIATTI, ЦМК шин КАМА.
Руководитель — и.о. исполнительного директора Горбачев Илья Геннадьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423580 г.Нижнекамск, промзона, корпус 84
- Телефон: (8555) 24-10-00
- Email: info@td-kama.com
- Сайт: www.td-kama.com
Дата последнего обновления: 24.05.2018