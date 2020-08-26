ОАО Казаньнефтепродукт
Общая информация
Филиал «Казаньнефтепродукт» специализируется на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива, наливных и фасованных масел, автохимии. ОАО «Казаньнефтепродукт» входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт».
Юридическое лицо прекратило свою деятельность — 22.09.2014.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420005 г. Казань, ул. Южно-Промышленная, 3
- Телефон: (843) 278-86-32
- Email: kazan_neftebaza@mail.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020