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ОАО Казаньнефтепродукт

Промышленность

Общая информация

Филиал «Казаньнефтепродукт» специализируется на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива, наливных и фасованных масел, автохимии. ОАО «Казаньнефтепродукт» входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт».

Юридическое лицо прекратило свою деятельность — 22.09.2014.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420005 г. Казань, ул. Южно-Промышленная, 3
  • Телефон: (843) 278-86-32
  • Email: kazan_neftebaza@mail.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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