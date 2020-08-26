ЗАО ЕЛАЗ-нефтепродукт
Общая информация
ЗАО «ЕЛАЗ -нефтепродукт» входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт».
Филиал специализируется на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива.
Юридическое лицо ликвидировано — 07.03.2012.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423601, г. Набережные Челны, Набережночелнинский пр., пос. Орловка, 21а
- Телефон: (85557) 5-18-60
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020