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ЗАО ЕЛАЗ-нефтепродукт

Промышленность

Общая информация

ЗАО «ЕЛАЗ -нефтепродукт» входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт».

Филиал специализируется на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива.

Юридическое лицо ликвидировано — 07.03.2012.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423601, г. Набережные Челны, Набережночелнинский пр., пос. Орловка, 21а
  • Телефон: (85557) 5-18-60
  • Сайт: www.tatnp.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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