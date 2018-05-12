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ООО Булгар-Синтез

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Булгар-Синтез

Общая информация

ООО «Булгар-Синтез» основана в 1995 году, и является производителем такой продукции как: Тосол, Антифриз, Стеклоомывающая жидкость, тормозная жидкость, дистиллированная вода. Компания сотрудничает и поставляет собственную продукцию во многие регионы России, страны СНГ.

Руководитель — Шакирова Альбина Альбертовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Тельмана, 23, офис 3
  • Телефон: (843) 277-37-77
  • Email: bsyntez@yandex.ru
  • Сайт: www.bulgar-syntez.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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