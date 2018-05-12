ООО Булгар-Синтез
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
ООО «Булгар-Синтез» основана в 1995 году, и является производителем такой продукции как: Тосол, Антифриз, Стеклоомывающая жидкость, тормозная жидкость, дистиллированная вода. Компания сотрудничает и поставляет собственную продукцию во многие регионы России, страны СНГ.
Руководитель — Шакирова Альбина Альбертовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Тельмана, 23, офис 3
- Телефон: (843) 277-37-77
- Email: bsyntez@yandex.ru
- Сайт: www.bulgar-syntez.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018