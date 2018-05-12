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ОАО Бугульманефтепродукт

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

ОАО «Бугульманефтепродукт» входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт».

Бугульминский филиал специализируется на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива.

Руководитель — Ахмадуллин Рустам Фаритович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423241, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 78
  • Телефон: (85594) 9-45-25
  • Сайт: www.tatnp.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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