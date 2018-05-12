ОАО Бугульманефтепродукт
Промышленность, Тяжелая промышленность
Общая информация
ОАО «Бугульманефтепродукт» входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт».
Бугульминский филиал специализируется на хранении, перевалке, оптовой и розничной реализации автомобильных бензинов, дизельного топлива.
Руководитель — Ахмадуллин Рустам Фаритович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423241, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 78
- Телефон: (85594) 9-45-25
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018