ОАО Агрызнефтепродукт
Общая информация
ОАО «Агрызнефтепродукт» — входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», которая специализируется на оптовой и розничной торговле нефтепродуктами, услугам по хранению и перевалке нефтепродуктов, профильных инженерно-технических и экспертных работах, лабораторной диагностике нефтепродуктов.
Руководитель — Загретдинов Ирик Рафаилович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Агрыз
- Адрес: 422200, г. Агрыз, ул. Лесопильная, 27
- Телефон: (85551) 2-13-02
- Email: root@tatnp.ru
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020