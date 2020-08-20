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ОАО Агрызнефтепродукт

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Общая информация

ОАО «Агрызнефтепродукт» — входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», которая специализируется на оптовой и розничной торговле нефтепродуктами, услугам по хранению и перевалке нефтепродуктов, профильных инженерно-технических и экспертных работах, лабораторной диагностике нефтепродуктов.

Руководитель — Загретдинов Ирик Рафаилович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Агрыз
  • Адрес: 422200, г. Агрыз, ул. Лесопильная, 27
  • Телефон: (85551) 2-13-02
  • Email: root@tatnp.ru
  • Сайт: www.tatnp.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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