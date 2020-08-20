Список компаний

ООО Татнефть-транс

Промышленность

Общая информация

ООО «Татнефть-Транс» входит в состав ПАО «Татнефть», создано в 2002 году для осуществления перевозок нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Перевозка продукции осуществляется как на территории России, так и ближнего и дальнего зарубежья.

Руководитель — Салахов Ильшат Альфатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423457, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 6, а/я 133
  • Телефон: (8553) 30-60-63
  • Email: tatneft-trans@tatais.ru
  • Сайт: www.tn-trans.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам