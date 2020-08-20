ООО Татнефть-транс
Общая информация
ООО «Татнефть-Транс» входит в состав ПАО «Татнефть», создано в 2002 году для осуществления перевозок нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Перевозка продукции осуществляется как на территории России, так и ближнего и дальнего зарубежья.
Руководитель — Салахов Ильшат Альфатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423457, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 6, а/я 133
- Телефон: (8553) 30-60-63
- Email: tatneft-trans@tatais.ru
- Сайт: www.tn-trans.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020