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ООО Татнефть-АЗС Центр

Промышленность

Общая информация

ООО «Татнефть-АЗС Центр» входит в состав группы ПАО «Татнефть». Сеть автозаправочных станций «Татнефть» насчитывает 689 станций, в том числе 567 — в Российской Федерации, 17 — в Беларуси и 105 — на Украине.

Руководитель — Чичков Вячеслав Михайлович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д.37
  • Телефон: (8553) 37-24-51
  • Email: secretar@tcnp.ru
  • Сайт: https://azs.tatneft.ru/centercontacts

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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