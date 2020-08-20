ООО Татнефть-АЗС Центр
Общая информация
ООО «Татнефть-АЗС Центр» входит в состав группы ПАО «Татнефть». Сеть автозаправочных станций «Татнефть» насчитывает 689 станций, в том числе 567 — в Российской Федерации, 17 — в Беларуси и 105 — на Украине.
Руководитель — Чичков Вячеслав Михайлович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д.37
- Телефон: (8553) 37-24-51
- Email: secretar@tcnp.ru
- Сайт: https://azs.tatneft.ru/centercontacts
Дата последнего обновления: 20.08.2020