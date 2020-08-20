ЗАО Альметьевское управление монтажа и наладки
Общая информация
ЗАО «Альметьевское управление монтажа и наладки» основано в 2002 году. Предприятие, решающее комплекс задач по разработке, производству, монтажу, наладке, сервисному гарантийному и послегарантийному обслуживанию технических средств и оборудования автоматизации и метрологии от скважины до АЗС.
Руководитель — Шарафутдинова Наиля Ринатовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423442, Татарстан, Альметьевский р-н, с. Кама-Исмагилово, ул. Ленина, 11Б
- Телефон: (8553) 38-47-05
Дата последнего обновления: 20.08.2020