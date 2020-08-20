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ЗАО Альметьевское управление монтажа и наладки

Промышленность

Общая информация

ЗАО «Альметьевское управление монтажа и наладки» основано в 2002 году. Предприятие, решающее комплекс задач по разработке, производству, монтажу, наладке, сервисному гарантийному и послегарантийному обслуживанию технических средств и оборудования автоматизации и метрологии от скважины до АЗС.

Руководитель — Шарафутдинова Наиля Ринатовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423442, Татарстан, Альметьевский р-н, с. Кама-Исмагилово, ул. Ленина, 11Б
  • Телефон: (8553) 38-47-05

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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