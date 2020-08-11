ООО Петрол-сервис
Общая информация
Сервисная компания ООО «Петрол-Сервис» основана в 2003 году, входит в группу предприятий, находящихся под управлением ООО «УК «Шешмаойл» . Компания занимается повышением качества и снижением отрицательного влияния ремонтных работ нефтедобывающих и нагнетательных скважин на их дальнейшую эксплуатацию.
Основные заказчики сервисной компании:
- структурные подразделения ОАО «Татнефть»;
- большинство ННК Республики Татарстан
- нефтяные компании Оренбургской области и Республики Казахстан.
Руководитель — Файзрахманов Айрат Гумерович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423458, РТ, г. Альметьевск, ОПС №8, а/я 192; г.Альметьевск, ул. Ленина д. 15
- Телефон: (8553) 39-30-04
- Сайт: http://www.sheshmaoil.ru/petrol/
Дата последнего обновления: 11.08.2020