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ООО Петрол-сервис

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Общая информация

Сервисная компания ООО «Петрол-Сервис» основана в 2003 году, входит в группу предприятий, находящихся под управлением ООО «УК «Шешмаойл» . Компания занимается повышением качества и снижением отрицательного влияния ремонтных работ нефтедобывающих и нагнетательных скважин на их дальнейшую эксплуатацию.

Основные заказчики сервисной компании:

  • структурные подразделения ОАО «Татнефть»;
  • большинство ННК Республики Татарстан
  • нефтяные компании Оренбургской области и Республики Казахстан.

Руководитель — Файзрахманов Айрат Гумерович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423458, РТ, г. Альметьевск, ОПС №8, а/я 192; г.Альметьевск, ул. Ленина д. 15
  • Телефон: (8553) 39-30-04
  • Сайт: http://www.sheshmaoil.ru/petrol/

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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